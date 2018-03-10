صور.. جامعة المنصورة تستجيب لطلب والد بفصل طفلتيه الملتصقتين من الرأس







الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة والد الطفلتين الملتصقتين من الرأس مى ومنة ويبلغان من العمر 3 سنوات، تمهيدًا لعرض الحالة على الفرق الطبية المتخصصة لدراسة إمكانية فصل التوأم بصورة آمنة.

وأشار الرفاعى فى بيان له اليوم السبت، إلى أن المستشفى استقبلت اليوم والد الطفلتين بعد استغاثة له على صفحة مدير هيئة الإسعاف بالدقهلية بموقع التواصل الاجتماعى لتبنى حالة الطفلتين، وقد تم إخطار الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة باستغاثة والد الطفلتين، والذى وافق على الفور بتبنى الجامعة للحالة وعرضها على الفرق الطبية.

ويأتى طلب الأب لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة لدراسة إمكانية فصلهما نظرا لخبرة المستشفى فى فصل حالات التوائم الملتصقة، حيث قامت المستشفى بإجراء عملية فصل لتوائم ملتصقة من الصدر والبطن ولكن هذه هى الحالة الأولى الالتصاق من منطقة مؤخرة الرأس.

ومن جانبه، أشار والد الطفلتين أنه مقيم بكوم حمادة محافظة البحيرة وعلم بنجاح عملية ولادة التوأم الملتصق، وأن المستشفى لها خبرة متميزة فى فصل التوائم، لذلك كتب رسالة على التواصل الاجتماعى طلب فيها من إدارة المستشفى بتبنى حالة الطفلتين وأمله أن يتم فصلهما لكى يعيش الطفلتين حياة طبيعية وفوجىء باتصال من إدارة المستشفى بموافقة رئيس الجامعة على تبنى حالة الطفلتين وعرضهما على الفريق الطبى الجراحى لفصل التوأمين.

وأضاف أن الطفلتين هم الولادة الثانية للأم، وتم اكتشاف أنهم ملتصقتين أثناء الولادة وأن لهما أخت تكبرهم عمرها 5 سنوات، وأن الحمل تم بصورة طبيعية بدون أى منشطات، موضحًأ أنه تواصل مع إحدى المراكز الطبية بالخارج وجاء الرد أن العملية تتكلف 4 ملايين دولار، وأنه لا يمكلك القدرة المالية على ذلك.

وناشد والد الطفلتين الفرق الطبية بمستشفى الأطفال بأهمية دراسة حالة الطفلتين لتخفيف معاناة الطفلتين الملتصقتين من الرأس واللتان تعانى من الصعوبة فى الحركة وكل شىء.