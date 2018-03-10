صور.. ترامب يحتضن بوتين و"كيم" يطلق الصواريخ فى دُمى مهرجان فالاس الإسبانى







كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

شهدت فعاليات مهرجان بالاس فى إسبانيا، إقبال عدد كبير من الأسبان لمشاهدة دُمى عملاقة لبعض زعماء العالم، خاصة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس، هياكل عملاقة مصنوعة من الورق المقوى تجسد الأحداث المهمة والشخصيات السياسية لاسيما زعماء العالم مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون.

وتعود طقوس مهرجان فالاس الذى تحتضنه فالنسيا إلى النصف الثانى من القرن الـ18، حين كان النجارون يحرقون الخشب الزائد فى محلاتهم.



جانب من مهرجان فالاس بإسبانيا



جانب من الكرنفال



دمى عملاقة لبوتين وترامب



دُمى عملاقة لزعماء العالم فى مهرجان فالاس بإسبانيا



دمية لرئيس إقليم كتالونيا



دمية لرئيس وزراء إسبانيا



مهرجان فالاس بإسبانيا



هياكل عملاقة من الورقة لترامب وبوتين