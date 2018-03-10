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صور.. انطلاق مهرجان السلام بين الثقافات والأديان فى بروكسل

السبت، 10 مارس 2018 09:06 م
صور.. انطلاق مهرجان السلام بين الثقافات والأديان فى بروكسل مهرجان السلام ببروكسل





بروكسل - محمد سعد
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انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مساء اليوم، النسخة الثالثة من مهرجان السلام، وذلك من أجل تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات.

ووجه منظمو المهرجان من خلاله نداء إنسانيا للجميع، أفرادا وحكومات، وهيئات دولية وإقليمية، لابتكار أفضل سبل التعايش والتضامن بين الشعوب والثقافات المختلفة، وإعلاء ثقافة العيش المشترك، واحترام الاختلاف، وتقبل الآخر، ومواجهة آفة الكراهية والتعصب.

بدأ الاحتفال بكلمة رئيس المهرجان فريد الصمدى الذى قال إن مهرجان السلام استطاع فى وقت قصير أن يحظى بثقة ودعم كبير وواسع من الجهات الرسمية ببلجيكا عامة، وبمدينة بروكسيل بصفة خاصة، حيث تعدى عدد المشاركين فى دورته الماضية 2500 مشارك، مستقطبا جمهورا واسعا، وشخصيات من خلفيات دينية وثقافية وسياسية متنوعة، سواء من بروكسيل أو من خارجها.. إضافة إلى الحضور والاهتمام الكبير هذا العام من خلال حضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين والأفراد من داخل وخارج بروكسل.

وتوالت فعاليات المهرجان بكلمات ومداخلات وفقرات فنية وكوميدية متنوعة قدمها عدد كبير من المشاهير والأطفال من مختلف الاعمار والديانات. وغنى الفنان بنجامان frère benjaman وكذلك فرقة الكورال للكشافة الإسلامية، والدبكة، والفرقة السورية. وقدمت الطفلة ياسمين سعيد فقرة موسيقية متميزة أبهرت من خلالها الحضور بعزفها على ٱلة القانون لاغانى ام كلثوم وفيروز.

كما شهد المهرجان مداخلات وكلمات حول التعايش والانفتاح على الآخر، لكل من حفيظة بشير، الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية la vie feminine وهى أكبر منظمة نسائية ببلجيكا . كذلك كلمة للدكتور خالد حجى أمين عام المجلس الاوروبى لعلماء المغرب، والدكتور مصطفى المرابط أستاذ علم الاجتماع الإنسانى بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس مركز مغاربة العالم. إلى جانب مثقفون وفنانون ورجال دين وعلم وانفتاح، لبّوا جميعهم نداء السّلم والسلام .

وتعود فكرة هذا اليوم المميز للشاب المغربى الأصل والبلجيكى الهوية فريد الصمدى، رئيس المعهد الاوروبى للحوار والتعايش السلمي، يساعده فى ذلك مجموعة من رفاقه الذين آمنوا بضرورة التحرك لتصحيح المفاهيم، وازالة الشكوك والاتهامات التى حامت حول الجاليات العربية والمسلمة إثر الاعتداءات الإرهابية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس سنة 2015. هذه الاعتداءات التى ألقت بظلال تبعاتها على مسلمى بلجيكا، وأوروبا عامة.

 
 
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

مشاركون فى المهرجان
مشاركون فى المهرجان

 

 

مهرجان السلام ببروكسل
مهرجان السلام ببروكسل

 


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الاديان

الثقافات

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