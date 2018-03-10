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السبت، 10 مارس 2018 06:17 م
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صور.. انتهاء اجتماع المفوضية الأوروبية حول الرسوم الجمركية الأمريكية

السبت، 10 مارس 2018 06:08 م
صور.. انتهاء اجتماع المفوضية الأوروبية حول الرسوم الجمركية الأمريكية الاتحاد الأوروبى





بروكسل (أ ف ب)
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غادر الممثل الأمريكى للتجارة روبرت لايتهايزر، مقر المفوضية الأوروبية بعد اجتماع حاسم حول قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.

وفى وقت سابق، وصل الممثل الأمريكى للتجارة، بعد ظهر السبت، إلى بروكسل لعقد اجتماع مع المفوضية الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم والوزير اليابانى هيروشيجى سيكو.

كما وصل الوفد اليابانى إلى مقر المفوضية وعقد لقاء أول مع مالمستروم، حيسما ذكر مصدر أوروبى لوكالة فرانس برس.

ولم يدل المشاركون الثلاثة بأى تصريح واقتصرت اتصالاتهم مع وسائل الإعلام على صور، لكن الأوروبيين سيصدرون بيانا بعد الاجتماع.

وينتظر الاتحاد الأوروبى السبت، توضيحات أمريكية بشأن رسوم الاستيراد التى فرضها دونالد ترامب على الفولاذ والألمنيوم، وحذر واشنطن من خطر نشوب حرب تجارية اذا لم يتم اعفاؤه من هذه الاجراءات.

الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لفتايزر
الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لفتايزر

 

جانب من وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو
جانب من وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو

 

روبرت لفتايزر
روبرت لفتايزر

 

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو

 


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