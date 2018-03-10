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صور.. المحافظات تودع شهداءها والجنائز تتحول لمظاهرات تطالب بالقصاص من الإرهابيين

السبت، 10 مارس 2018 05:04 م
صور.. المحافظات تودع شهداءها والجنائز تتحول لمظاهرات تطالب بالقصاص من الإرهابيين المحافظات تودع شهداءها





الشرقية – إيمان مهنى – شريف الديب - أحمد عبد الهادي بكير - محمد عزام –نيفين طه
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ودعت محافظات مصر 5 من شهدائها من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا فى العملية الشاملة سيناء 2018، وشهدت محافظات الشرقية وبورسعيد والقليوبية والدقهلية، اليوم، السبت، جنازات عسكرية لشهداء القوات المسلحة.

 

وفى بورسعيد، شيع المئات من أهالى المحافظة جثمان الشهيد أحمد محمد فوزى، الذى استشهد بسيناء، وذلك من مسجد عبد الرحمن لطفى بنطاق حى الشرق.

 

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، زغاريد أهالى الشهيد التى ودعوا بها نجلهم، مرددين هتاف "علشان خاطرك يا مصر".

 

وحضر الجنازة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والمئات من أهالى المحافظة، وقاموا بالصلاة عليها داخل مسجد عبد الرحمن لطفى بحى الشرق.

 

وقال المحافظ إن مثل هذه الأعمال لن تزيد الشعب والجيش والشرطة إلا قوة وإصرارًا على استمرار مسيرة القضاء على الإرهاب.

 

كما شهدت قرية ميت نما التابعة لمركز قليوب، تشييع جنازة المجند محمد على محمد السيد، شهيد الواجب الوطنى.

 

حضر تشييع جنازة الشهيد، اللواء فرحات السبكى سكرتير عام محافظة القليوبية نائبا عن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتورة عزيزة السيد، رئيس مركز ومدينة قليوب، وبحضور المئات من أهالى القرية والقرى المجاورة لها، وتم أداء صلاة الجنازة على الشهيد فى المسجد الكبير بالقرية، ثم شُيّعت جنازته لمقابر العائلة بمسقط رأسه بطنطا.

وفى هذا الإطار، أعرب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الشهيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وأكد اللواء فرحات السبكى، أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة، بل أنها ستزيدهم إصرارا وعزيمة على محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مطالبًا جموع المصريين بالوقوف صفا واحدا خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة فى تصديهم للإرهاب ودحره من جذوره.

 

كما شيع أهالى قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، جثمان الشهيد مجند محمد سعيد محمد محمد والذى أستشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى فى العريش.

 

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أناب اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة بلبيس والعقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة بحضور الجنازة وتشييع جثمان الشهيد وتقديم واجب العزاء و المواساة لأسرته، مؤكداً اننا لن ننسى شهداء الواجب و الوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه و استقراره.

 

أعرب محافظ الشرقية عن بالغ حزنه و تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء.

 

كما شيع الآلاف من أهالى مركز تمى الأمديد جنازة الشهيد المجند السيد إبراهيم السيد، وذلك بمسقط رأسه بعزبة على ويده.

 

وخرج الجثمان من المسجد الكبير بالعزبة فى جنازة عسكرية مهيبة وبحضور كلا من اللواء فايز شلتوت السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، واللواء عماد سعد مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد فتحى، والعقيد على الجميلى مأمور مركز تمى الأمديد، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والمستشار العسكرى الدقهلية، والرائد احمد فتح الله رئيس مباحث تمى الأمديد، والمحاسب جمال عبد الحى رئيس المدينة وعدد كبير من زملاء الشهيد.

 

وسادت حالة من الحزن بالقرية على الشهيد لما يتمتع به من أخلاق رفيعة، ورددوا هتافات مناهضة للإرهاب.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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