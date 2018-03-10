صور.. الأقصر تشهد ختام فعاليات المؤتمر الـ11 للسياحة والضيافة







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، ختام فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر للسياحة والضيافة الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق بالفيوم بالتعاون مع جامعة بورنموث البريطانية وجامعة ساليرنو الايطالية، تحت إشراف الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة هناء عبد القادر عميد كلية السياحة والفنادق، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به كلية السياحة والفنادق وما تطمح إليه من تواصل مع المجتمع الخارجى لتنمية النشاط السياحى الداخلى والخارجى.

وتم خلال المؤتمر دعم مجتمع البحث العلمى وشباب الباحثين للمشاركة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض والمسابقات الدولية بما يخدم العملية التعليمية والمؤسسات العلمية معنوياً ومادياً من خلال الخبرات الواسعة فى مجال البحث والسياحة والضيافة فى اطار المشاركة الفعالة فى تنمية الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية فى مصر.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف السيد عبد المعبود غريب وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أنه من أهداف المؤتمر أن تسعى المقاصد السياحية لتغيير صورتها الذهنية لدى السائحين، بتطوير منتجاتها السياحية، واستهداف قطاعات سوقية جديدة وذلك لتحسين مراكزها التنافسية واعادة وضعها على الخريطة السياحية في ظل عالم شديد المنافسة، ومن ثم تحتاج المقاصد السياحية لتمييز منتجاتها وخدماتها السياحية لتحسين جاذبيتها لدى السائحين، وقدرتها على التنافس والتوسع في الاسواق السياحية المختلفة.

وقال الدكتور أشرف عبد المعبود: "لعل تحسين المركز التنافسي يعتمد في الأساس على تغيير معتقدات واتجاهات السائحين تجاه تنافسية المقاصد السياحية وتوظيفها لتترجم هذه الاتجاهات والمعتقدات في شكل سلوكيات وقرارات لزيارة المقاصد السياحية وشراء خدماتها، وقمنا تنظيم مؤتمر عالمي لتنشيط حركة السياحة الي مصر عامة والي مدينة الاقصر خاصة، وكي لاينسي العالم مصر الحضارة وعبق التاريخ مصر العظمة والاباء، فلنخاطب الإنسانية بلغتها فالأرث الحضاري الانساني في مصر والشاهد على الهوية يستحق منا الكثير".



الأقصر تشهد ختام فعاليات المؤتمر الـ11 للسياحة والضيافة



تكريم أستاذة الكلية في ختام المؤتمر



المؤتمر عقد برعاية كلية السياحة والفنادق بالفيوم



جانب من فعاليات ختام المؤتمر بالاقصر