صور..اضبط مخالفة..عمود إنارة مائل يهدد المارة بشارع عبدالسلام عارف ببنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

يعانى المارة بشارع عبدالسلام عارف أحد أكبر شوارع مدينة بنى سويف ، من وجود أحد أعمدة الإنارة مائلا داخل الشارع .

وأكد أحمد محمد أحد سكان الشارع ،أن أحد أعمدة الإنارة مائل على أحد المبانى فى الشارع بالقرب من منطقة اثار بنى سويف ، الأمر الذي يهدد بسقوط عمود الإنارة على المارة فى أى وقت .

وأضاف "محمد "،أن الشارع يعد من أكبر شوارع المنطقة من حيث كمية السيارات المارة به ، مشيراً الى أن تلك المنطقة تشهد تواجدا كبيرا للأطفال من طلاب المدارس لوجود مجموعة من المدارس الابتدائي بالإضافة الى وجود نادى الشباب الرياضي الذي يتردد عليه الأطفال للتدريبات .



عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف



عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف



عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف



عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف