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صور..اضبط مخالفة..عمود إنارة مائل يهدد المارة بشارع عبدالسلام عارف ببنى سويف

السبت، 10 مارس 2018 06:00 ص
صور..اضبط مخالفة..عمود إنارة مائل يهدد المارة بشارع عبدالسلام عارف ببنى سويف عمود انارة مائل بمدينة بنى سويف





بنى سويف - هانى فتحى
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يعانى المارة بشارع عبدالسلام عارف أحد أكبر شوارع مدينة بنى سويف ، من وجود أحد أعمدة الإنارة  مائلا داخل الشارع .

وأكد أحمد محمد أحد سكان الشارع  ،أن أحد أعمدة الإنارة مائل على أحد المبانى فى الشارع بالقرب من منطقة اثار بنى سويف ، الأمر الذي يهدد بسقوط عمود الإنارة على المارة فى أى وقت .

وأضاف "محمد "،أن الشارع يعد من أكبر شوارع المنطقة من حيث كمية السيارات المارة به ، مشيراً الى أن تلك المنطقة تشهد تواجدا كبيرا للأطفال من طلاب المدارس لوجود مجموعة من المدارس الابتدائي بالإضافة الى وجود نادى الشباب الرياضي الذي يتردد عليه الأطفال للتدريبات .

 

عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف (1)
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف 
 
 
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف (2)
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف 
 
 
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف (3)
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف
 
 
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف (4)
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف 
 
 
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف (5)
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف 

 


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