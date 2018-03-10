صور..اضبط مخالفة..عمود إنارة مائل يهدد المارة بشارع عبدالسلام عارف ببنى سويف

صور..اضبط مخالفة..عمود إنارة مائل يهدد المارة بشارع عبدالسلام عارف ببنى سويفالسبت، 10 مارس 2018 06:00 ص
عمود انارة مائل بمدينة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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يعانى المارة بشارع عبدالسلام عارف أحد أكبر شوارع مدينة بنى سويف ، من وجود أحد أعمدة الإنارة مائلا داخل الشارع .
وأكد أحمد محمد أحد سكان الشارع ،أن أحد أعمدة الإنارة مائل على أحد المبانى فى الشارع بالقرب من منطقة اثار بنى سويف ، الأمر الذي يهدد بسقوط عمود الإنارة على المارة فى أى وقت .
وأضاف "محمد "،أن الشارع يعد من أكبر شوارع المنطقة من حيث كمية السيارات المارة به ، مشيراً الى أن تلك المنطقة تشهد تواجدا كبيرا للأطفال من طلاب المدارس لوجود مجموعة من المدارس الابتدائي بالإضافة الى وجود نادى الشباب الرياضي الذي يتردد عليه الأطفال للتدريبات .
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف
عمود إنارة مائل بمدينة بنى سويف
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