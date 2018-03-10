صور.. إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا قبالة السواحل الليبية







(أ ف ب)

تم إنقاذ ما لا يقل عن 252 مهاجرا غير شرعى كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا مغتنمين تحسن الأحوال الجوية، اليوم السبت، من قبل حرس السواحل الليبيين خلال عمليتين منفصلتين، وفقا للبحرية الليبية.

وأكد النقيب بحار رامى الهادى غميض إنقاذ 140 مهاجرا بينهم 14 أمراة وأربعة أطفال كانوا على قارب "فوق مدينة الزاوية على مسافة 16 ميلا" مضيفا أنهم نقلوا إلى قاعدة بحرية فى طرابلس قبل تسليمهم إلى مركز إيواء.

أما العملية الثانية فقد تمت على بعد 30 ميلا بحريا من منطقة القره بوللى الواقعة على بعد 60 كلم شمال طرابلس واستهدفت "إنقاذ 112 مهاجرا غير شرعي، بينهم 30 امرأة وثلاثة اطفال كانوا على متن قارب مطاطي"، حسبما أفاد العميد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية.

وأوضح المصدر ذاته أن المهاجرين وهم "من جنسيات أفريقية مختلفة تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية- مركز إيواء تاجوراء" البلدة الواقعة 30 كلم شرق العاصمة.

وباتت ليبيا منذ أن غرقت فى الفوضى وانعدام الأمن إثر الإطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011، ممرا لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية الساعين للوصول إلى إيطاليا التى لا تبعد سواحلها سوى 300 كلم من غرب ليبيا.



البحرية الليبية تنقذ المهاجرين



المهاجرين الذين تم إنقاذهم



إنقاذ مهاجرين



طفل



لاجئين أفارقة



مهاجر يبتسم لطفله