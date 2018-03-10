صور..إزالة 2029 حالة إشغال وتعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

صور..إزالة 2029 حالة إشغال وتعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرةالسبت، 10 مارس 2018 04:24 م
جانب من الحملة
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
إضافة تعليق
قاد اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بالطرق العامة والشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية والصادر بشأنها قرارات إزالة.
واستهدفت الحملة التعديات بالطريق الزراعى السريع من مدينة دمنهور حتى الحدود مع محافظة الإسكندرية وكذلك بالطريق الدولى الساحلى.
وأسفرت الحملة عن إزالة 1540 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطريق الزراعى السريع، وإزالة 407 حالات إشغالات ثابتة ومتحركه بالطريق الدولى الساحلى وإزالة 74 عشة من البوص والخشب.
كما تمكنت الحملة من إزالة 8 أكشاك من الصاج والطوب والخشب، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.
إضافة تعليق
"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب
كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة