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السبت، 10 مارس 2018 06:08 م
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صور..إزالة 2029 حالة إشغال وتعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

السبت، 10 مارس 2018 04:24 م
صور..إزالة 2029 حالة إشغال وتعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة جانب من الحملة





البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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قاد اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بالطرق العامة والشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية والصادر بشأنها قرارات إزالة.
 
 
واستهدفت الحملة التعديات بالطريق الزراعى السريع من مدينة دمنهور حتى الحدود مع محافظة الإسكندرية وكذلك بالطريق الدولى الساحلى.
 
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 1540 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطريق الزراعى السريع، وإزالة 407 حالات إشغالات ثابتة ومتحركه بالطريق الدولى الساحلى وإزالة 74 عشة من البوص والخشب.
 
 
 كما تمكنت الحملة من إزالة 8 أكشاك من الصاج والطوب والخشب، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.
 
حملة التعديات بالطريق الزراعى السريع من مدينة دمنهور (1)
 
حملة التعديات بالطريق الزراعى السريع من مدينة دمنهور (2)
 
حملة التعديات بالطريق الزراعى السريع من مدينة دمنهور (3)
 
حملة التعديات بالطريق الزراعى السريع من مدينة دمنهور (4)
 

 


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