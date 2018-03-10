صور.. أول مؤتمر لحملة "كلنا معاك" فى قرية مسير بكفر الشيخ لدعم السيسي

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي متعددة وأهمها فى مجال السياحة، مؤكداً أنه كان هناك حذر سياحى على مصر أيام "السنة السوداء"- فترة حكم الإخوان- التى مرت على مصر، كما أن مسار العائلة المقدسة كان مهملاً منذ أكثر من ألفين سنة، ولكن بثقة بابا الفتيكان فى مصر والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أُدرج مسار العائلة المقدسة ضمن المزارات العالمية، كما رحم الرئيس قطاع السياحة بإلغاء الهيئة العليا للحج التى كانت فى أولويات حكم الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الأول بقرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بحضور نيافة القمص ياكوبس أسعد نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، ورئيس لجنة الخطاب الدينى، وأشرف صحصاح المسئول الإعلامى ورئيس لجنة السياحة ببيت العائلة المصرية، وجورج سمير، أمين المهنيين بحملة كلنا معاك من أجل مصر، والسكرتير التنفيذى لبيت العائلة المصرية، والدكتور رفعت عكاشة، أمين حملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز كفر الشيخ، وعبد الواحد زكى أمين مساعد وأمين التنظيم للحملة، واللواء سعيد عماره، ومصطفى خضر، وعبد الناصر موته، ومدحت النحاس، وسعد صحصاح أمين الوحدة بقرية مسير لحملة كلنا معاك من أجل مصر، وأعضاء الحملة طه البنا، وصابر الخولى، وصبحى صحصاح، وعدد كبير من أهالى المجلس القروى لمسير.

وأضاف صحصاح، أن قرية مسير ستكون على قلب رجل واحد فى الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، مؤكداً أن كل أهالى المحافظة يعلمون مقدار الجهود التى بذلها الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية والنقلة الكبيرة فى المجال الاقتصادى والتنموى الذى شهدته محافظات مصر.

وقال القمص ياكوبس أسعد، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، ورئيس لجنة الخطاب الدينى، إن كلمة مسيحى ومسلمى أصبحت ثقيلة على أذنه، وأنه يفضل تبديلها بأعضاء بيت العائلة المصرية، مؤكداً أن مصر لها مكانة دينية فقد ذُكرت فى القرآن صراحة 5 مرات، وذكرت فى العهدين 698 مرة، وتعلمنا بالمدارس أنه لا فرق بيننا، وأراد الله أن تمر مصر بظروف معينة أرادوا خلالها الوقيعة بيننا، ولكن شعب مصر صمم على استمرار قوة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكداً أنه من يريد أن تكون مصر هى أم الدنيا وليست شعارات فقط، فعليه بالنزول فى الانتخابات، ونحن فى لحظات الأعمال وليست الأقوال، مطالبا بأن نكون ايجابيين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لنكون مع الرئيس بشعبية كبيرة لصالح أطفالنا وشبابنا، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء بيت العائلة المصرية أن تكون مصر فوق الجميع وليس لإنهاء مشاكل طائفية فقط.

وقال الدكتور رفعت عكاشة، أمين حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز كفر الشيخ، إن المؤتمرات التى تعقد بالمدن والقرى لدعم الرئيس هدفها دعوة المصريين للمشاركة فى الانتخابات لاستكمال مرحلة البناء والتنمية.