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صور.. أهالى قرية الصوامعة غرب بسوهاج ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى

السبت، 10 مارس 2018 12:21 ص
صور.. أهالى قرية الصوامعة غرب بسوهاج ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الرئيس السيسى





سوهاج - محمود مقبول
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نظم مساء اليوم، أهالى قرية نجوع الصوامعة بمركز طهطا بسوهاج، برعاية السيد فؤاد عباس، عمدة القرية مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية وحث الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم بحضور أكثر من 5 آلاف شخص وعمد ومشايخ العائلات من مراكز طما وطهطا وجهينة والمراغة.

وذلك بحضور اللواء حازم حمادى، وأحمد أبو حجى، والدكتور حمام عابدين، وفتحى المقدم، أعضاء مجلس الشعب السابقين، وفتحى عامر، رئيس الهيئة التأسيسية لمجلس شئون القبائل العربية، ورفعت شكيب، أمين حزب المحافظين بسوهاج، والدكتور صباح صابر، عميد كلية التعليم الصناعى سابقا ومدحت عيد وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

ومن جانبه قال العمدة السيد فؤاد عباس إن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات من الطرق والكهرباء والغاز والمستشفيات التى تم إقامتها وافتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج هذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى هى خير دليل على أنه الوحيد القادر على قيادة المرحلة القادمة.

وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض مصر وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.

ومن جانبه قال اللواء حازم حمادى النائب السابق لمركز سوهاج إلى أن  الإنجازات العديدة التى قدمها الرئيس لأبناء هذا الشعب العظيم والتى تمت على أرض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة سوهاج  فقط هى نتاج فكر ودم وعرق كل الشعب المصرى تحت قيادته الحكيمة ولابد أن يكون الجميع على قلب رجلا واحد لنزول الجميع للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية والوطن من خفافيش الظلام الذين لا دين ولا وطن لهم وأن العملية الشاملة بسيناء هى الحرب الجديدة لتطهير مصر من الإرهاب ووضع استراتجية جديدة لدعم وبناء وتنمية هذه المنطقة من مصرنا الغالية.

وقال الدكتور، محمد عمر أبوضيف، عميد كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، أن الشعب المصرى على مدار تاريخه لا ينسى فضل أبنائه والسيسى هو أحد الأبناء الشرفاء للوطن فأفعاله وإنجازاته خير شاهد على ذلك، مطالبا جموع الشعب المصرى للخروج فى يوم الانتخابات، مؤكدا أن الدولة تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب تستوجب منا الوقوف خلف القائد وقواتنا المسلحة، لنقتلع جذور الإرهاب، موضحا أن مصر تحاك حولها المؤامرات من جهات عدة داخلية وخارجية لكن مصر التى ذكرت فى القرأن الكريم ستظل محمية ومحروسة بعناية الله.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

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