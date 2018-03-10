صور.. أهالى قرية الحمام فى أبنوب يشكون من تلوث مياه الترع المستخدمة للرى







أسيوط – ضحا صالح

اشتكي أهالي قرية الحمام بمركز أبنوب من تلوث مياه الترع المستخدمة في ري الزراعات والمحاصيل ولشرب المواشي ، واتهم الأهالي المسئولين بالتقاعس في تنظيف الترعة التي تعتبر مصدر المياه الوحيد لري الأراضي بالقرية إلا أنها أصبحت مصدرا للتلوث والقلق بسبب تراكم القمامة والقاذورات بها ، بالإضافة إلي استخدام الأهالي لها كمقلب للقمامة ومدفن للحيوانات النافقة.

وتقدم الأهالي بالعديد من الشكاوي للمسئولين حول تنظيف الترعة الخاصة بالقرية، مؤكدين أن آخر مرة تم تنظيف الترعة فيها كانت قرابة العام ومن بعدها تلوثت الترعة مرة أخري بالحيوانات النافقة والقمامة والمخلفات وبقايا الأشجار وتخمر تلك القاذورات بها وانبعاث روائح كريهة وحشرات كثيرة منها.

يقول محمود عبد الحفيظ أحد أهالى القرية إن الزراعات أصبحت تتأثر بنقص المياه بسبب انسداد الترعة على مدار العام حيث تأثر عدد كبير من الأفدنة بنقص المياه الناتج عن امتصاص القمامة والمخلفات والأوراق لكميات كبيرة من المياه مما يتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلي انسداد ماكينات الري أثناء السحب بسبب هذه المخلفات فضلا عن تكرار شكوى الأهالي من الحشرات، والقوارض، والزواحف التي تعيش على القمامة والمخلفات التي تملأ الترعة وليس هناك مجيب رغم تعدد وتكرار الشكوى .

الترعة مسدودة بالمخلفات







انسداد مجري الترعة







طحالب وعفن علي المياه







برك طينية بالترعة







جفاف المياه







مخلفات بالترعة







قمامة ومخلفات







انسداد الترعة







تخمر المخلفات







مياة راكدة



