صحة شمال سيناء : توريد 4632 عبوة لبن أطفال للصيدليات

صحة شمال سيناء : توريد 4632 عبوة لبن أطفال للصيدلياتالسبت، 10 مارس 2018 09:05 م
البان الأطفال - أرشيفية
شمال سيناء- محمد الحر
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت ، إنه تم توريد عدد 4632 عبوة ألبان للأطفال من كافة أنواع الألبان بعد جهد كبير علي مدار عدة أيام إلى مقر الشركة المتحدة للصيادلة بالعريش .
وأشارت المديرية في بيانه لها، أنه تم تكليف التفتيش الصيدلي بالمديرية بمتابعة توزيع هذه الألبان على كافة الصيدليات بكل مراكز وقري المحافظة حرصا منها علي وصول الألبان لكل طفل في حاجة إلي ذلك.
وقالت المديرية في بيانها إنه في حال وجود أي خلل في التوزيع العادل، علي المدير الفني للصيدلية التواصل مع مدير المديرية فورا.
وأوضحت المديرية لأهالي محافظة شمال سيناء أن رصيد الألبان المدعمة بمخازن المديرية والمستشفيات والإدارات والوحدات جيد جيدا .
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