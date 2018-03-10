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شعبة الملابس: 30% تخفيضات على "الحريمى" بمناسبة عيد الأم

السبت، 10 مارس 2018 11:00 م
شعبة الملابس: 30% تخفيضات على "الحريمى" بمناسبة عيد الأم ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس الجاهزة





كتب : حسام الشقويرى
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كشف ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، عن إعلان تجار الملابس مجموعة من التخفيضات على الملابس الحريمى، والتى تتعدى نسبتها 30% فى الأسواق خلال الفترة الحالية بمناسبة موسم عيد الأم، وتلبية لاحتياجات المواطنين الراغبين فى الشراء، حيث يعد موعد الاحتفال بعيد الأم سنويا فى شهر مارس، فترة ترويجية لصناع وتجار الملابس لتنشيط المبيعات.

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سوق الملابس يشهد حالة من الاستقرار فى الأسعار، كما شهد انتعاشة فى حركة المبيعات بالتزامن مع الأوكازيون الشتوى، لافتا إلى أنه جارى دراسة بيع الملابس بالتقسيط بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وبالاشتراك مع عدد من البنوك، بالإضافة إلى التوسع فى عمل معارض خاصة للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، لإنعاش حرة السوق حيث تتمتع المعروضات بنسب تخفيض كبيرة.

ومن جانبه كشف شريف البربرى أحد مستوردى الملابس الحريمى، أن 80% من الملابس الحريمى المستوردة من الخارج مهربة، وذلك بعد ارتفاع التعريفة الجمركية على الملابس المستوردة بالإضافة إلى طول الإجراءات لخروج المنتج من الجمارك، ورفض بعض السلع نتيجة عدم جودتها، كما يبلغ حجم استيراد مصر من الملابس الجاهزة حوالى 10 مليارات جنيه سنويا، وأشار إلى أنه يوجد الكثير من التحديات التى تواجه تصدير الملابس المنتجة فى مصر للخارج، وعلى رأسها زيادة قيمة مدخلات الصناعة وأسعار الطاقة، والمنافسة الشديدة مع المنتجات الأجنبية الصنع وخاصة من الصين وتركيا.

وعن أسعار الملابس الحريمى بالسوق المصرى، أفاد البربرى أن الأسعار تتفاوت ما بين محلى الصنع والمستورد، حيث تتراوح أسعار الملابس الداخلية من 20 إلى 250 جنيها منتج محلى الصنع، والمستورد الصينى والتركى من 100 إلى 300 جنيه، ويبلغ سعر الجاكت من 700 إلى 3000 جنيه، والبلوزات من 140 إلى 700 جنيه والبنطلون من 150 إلى 300 جنيه.


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شعبة الملابس

اتحاد الغرف التجارية

عيد الام




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