شركة تسهيل: انتهاء أزمة تكدس المعتمرين أمام المقر للحصول على البصمة







كتبت ميرفت رشاد

أكد مصدر بشركة تسهيل، المسئول عن إجراء البصمة الحيوية للمعتمرين، انتهاء أزمة تكدس المعتمرين أمام فروع شركة تسهيل للحصول على البصمة الحيوية التى أقرتها وزارة الحج والعمرة السعودية لكل زوارها من كافة بلدان العالم بداية من العام الحالى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أنه قد تقرر لأول مرة منذ بدء عملها بمصر وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة فتح فروع شركة تسهيل بالقاهرة والمحافظات يومى الجمعة والسبت للمعتمرين ذوى الحجوزات المؤكدة مع مد العمل اليومى حتى الساعة التاسعة مساء بالنظام الإلكترونى.

وناشد مصدر بشركة تسهيل، المعتمرين على أهمية الحضور قبل الموعد بـ15 دقيقة فقط لمنع الزحام مع عدم اصطحاب الأطفال والمرافقين، علما بأن إجراء البصمة الحيوية لا يستغرق أكثر من 10 دقائق فقط بداخل الفرع.