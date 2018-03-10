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السبت، 10 مارس 2018 01:47 م
خالد صلاح
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شرطة التموين تضبط 92 قضية متنوعة و750 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بأسيوط

السبت، 10 مارس 2018 01:08 م
شرطة التموين تضبط 92 قضية متنوعة و750 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بأسيوط لحوم فاسدة - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى ـ أسيوط هيثم البدرى
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داهمت حملة تموينية مكبرة عدداً من الأسواق بأسيوط، وضبطت 92 قضية تموينية متنوعة أبرزها ثلاجة مواد غذائية بداخلها كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
 
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار والغش التجارى.
 
وشنت إدارة شرطة التموين والتجارة بأسيوط، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 92 قضية تموينية أبرزها، ضبط صاحب ومسئول ثلاجة مواد غذائية بالمدينة الصناعية بناحية بنى غالب بدائرة مركز شرطة أسيوط.
 
وعُثر داخل الثلاجة على (750 كيلو جرام من اللحوم المستوردة ومشتقاتها – 800 كيلو جرام منتجات ألبان)، وجميعها غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

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