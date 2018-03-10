س و ج.. ما هى تفاصيل اليوم الأول لزيارة إيمانويل ماكرون للهند × 20 صورة؟







كتب محمد رضا - تصوير (أ ف ب)

بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الهند تمتد لـ3 أيام، وبرفقته وفد رسمى يضم عدد من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين فى إطار الانفتاح على العالم الخارجى الذى تسعى إليه قيادة الدولتين الأوروبية ونظيرتها الآسيوية.

وحظى الرئيس الفرنسى، فى يومه الأول بجدول أعمال مكثف تضمن لقاءات عديدة مع مسئولين ورجال أعمال فى العاصمة الهندية، نيودلهى، فيما كان فى استقباله كل من الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، وزوجته، ورئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، وفى هذا الصدد يستعرض "اليوم السابع"، تفاصيل اليوم الأول للزيارة وكافة الأنشطة والاتفاقيات الموقعة خلاله.













س: ما هى أهداف ومدة زيارة إيمانويل ماكرون إلى الهند؟

ج: يجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، زيارة رسمية إلى الهند لمدة 3 أيام، وتستهدف تلك الزيارة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالى الأمن والطاقة، والسعى وراء تعزيز علاقات الشراكة فيما بينهما بشكل عام.





س: كيف بدأ الرئيس الفرنسى ماكرون زيارته إلى الهند؟

ج: استهل إيمانويل ماكرون، زيارته إلى الهند، بحفل استقبال رسمى حضره رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، ورئيس الهند رام ناث كوفيند، ثم زار الرئيس الفرنسى، وزوجته بريجيت، يرافقهما الرئيس الهندى، وزوجته، ورئيس وزرائه، النصب التذكارى للمهاتما غاندى، المشيد على ضفاف نهر يامونا، فى المكان الذى أحرق فيه جثمانه عقب اغتياله فى يناير من العام 1948، ووضع "ماكرون" وزوجته، إكليل من الزهور بألوان علم فرنسا على النصب تقديرًا للزعيم الهندى الراحل.

وعقب حفل الاستقبال كان للرئيس الفرنسى ماكرون، عدة لقاءات رسمية منها اجتماعه مع وزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج"، حيث التقى الطرفان فى مركز أليانس فرانسيز الثقافى، فى نيودلهى، هذا إلى جانب لقاء آخر جمعه برئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، فى حيدر آباد هاوس، فى نيودلهى.





س: ما هو الوفد المرافق لإيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى الهند؟

ج: يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون، وفد رسمى مكون من عدد من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين، وهم وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، وزيرة الدولة الفرنسية للتحول البيئى والشامل بروناى بوارسون، رئيس مؤسسة كهرباء فرنسا جون بيرنار ليفى.





س: ما هى رسالة ماكرون لقادة ورجال أعمال الهند خلال زيارته لنيودلهى؟

ج: قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى مستهل زيارته إلى نيودلهى، إنه يريد أن تكون بلاده أفضل شريك للهند فى أوروبا، مضيفًا أن "الأمن الجماعى سيكون على رأس جدول الأعمال خلال المحادثات".









س: ما أهمية الهند بالنسبة إلى فرنسا؟

ج: بحسب الأرقام الرسمية فإن الهند هى ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى بريطانيا فى عام 2015، بينما تحتل المركز الثلاثين فى فرنسا، بحسب بيانات بنك فرنسا لعام 2013، وهو ما يدفع باريس إلى السعى لتحسين علاقات البلدين وزيادة استثماراتها فى نيودلهى.









س: ما

ج: أعلن قصر الإليزيه أن مجموعة سافران الفرنسية للصناعات الجوية ستبرم عقدا بقيمة 12 مليار يورو مع شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت" لتوريد وصيانة محركات الطائرات، اليوم السبت، ويأتى هذا الاتفاق فى الوقت الذى تشهد فيه حركة الطيران فى الهند (1.25 مليار نسمة) نموا سنويا بواقع 20%، حيث قام 117 مليون راكب بالسفر جوا فى عام 2017، بحسب هيئة الطيران المدنى الهندية.













س: ما هى الاتفاقية الموقعة فى مجال الطاقة النووية بين فرنسا والهند؟

ج: وقعت شركة "او دى اف" الفرنسية اتفاقا مبدئيا مع الجانب الهندى حول الخطة الصناعية لمشروع محطة "جيتابور" النووية فى جنوب شرق البلاد، على أن يتم توقيع اتفاق نهائى قبل نهاية العام الجارى.

وذكرت مصادر فرنسية مطلعة، أن مباحثات الرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء الهندى لإتمام صفقة توريد شركة "او دى اف" الفرنسية 6 مفاعلات نووية للهند قد أحرزت تقدما.









س: ما هى الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين فى مختلف المجالات؟

ج: وقع الوفد الفرنسى من وزراء ورجال أعمال اتفاقيات وصفقات مع نظرائهم فى الهند خلال اليوم الأول للزيارة، وشهد الرئيس ماكرون، ورئيس الوزراء مودى، تبادل الاتفاقيات الموقعة، والتى جاءت كالتالى:

وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان يتبادل اتفاقات مع وزير الداخلية الهندى راجناث سينج. وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان يتبادل اتفاقات مع وزير السكك الحديدية الهندى بيوش جويال. وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى تتبادل اتفاقات مع نظيرتها الهندية نيرمالا سيثارامان. بروناى بوارسون وزيرة الدولة الفرنسية للتحول البيئى والشامل، تتبادل اتفاقات مع ماهيش شارما، وزير الدولة الهندى للبيئة والغابات وتغير المناخ. بروناى بويرسون وزيرة الدولة الفرنسية للتحول البيئى والشامل، تتبادل الاتفاقيات مع هارديب سينج بورى، وزير الدولة الهندى للإسكان والشئون الحضرية. رئيس شركة الكهرباء الفرنسية (اى.دى.إف) جان برنارد ليفى، يوقع مع سيخار باسو رئيس لجنة الطاقة الذرية الهندية، اتفاقية تتعلق بمشروعات محطات الطاقة النووية فى جايتابور.





س: هل هناك اتفاقيات أخرى مزمع توقيعها بين فرنسا والهند؟

ج: من المقرر أن تشهد زيارة ماكرون إلى الهند توقيع اتفاق يمنح السفن الهندية منفذًا لوجيستيًا إلى القواعد الفرنسية فى المحيط الهندى فى (جيبوتى وجزيرة لارينيون).









س: ما هى أنشطة "بريجيت ماكرون" فى اليوم الأول للزيارة؟ ج: عقب الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية، توجهت "بريجيت ماكرون"، لزيارة دار أيتام الأم تيريزا، وهى مأوى للأطفال اليتامى ذوى الإعاقات العقلية والجسدية، فى نيودلهى، حيث تبادلت الحديث مع الأطفال والعاملين فى دار الرعاية، كما التقطت معهم صورًا تذكارية.



اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين فرنسا والهند



توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين فرنسا والهند



توقيع الاتفاقيات بين البلدين



جانب من مراسم توقيع الاتفاقيات



رئيس وزراء الهند



ماكرون ورئيس وزراء الهند