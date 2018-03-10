سقوط سائق تاكسى وراء سرقة مجوهرات و1300 جنيه من ربة منزل بالإكراه بمنشأة ناصر







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على سائق تاكسى، عقب قيامه بإشهار سلاح نارى فى وجه ربة منزل استقلت معه السيارة بقصد توصيلها، وأستولى على متعلقاتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وتم إعادة الأموال والمشغولات، وإحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من المواطنة "نبوية م ج" 62 سنة، ربة منزل، والتى أفادت بأنها استقلت سيارة أجرة ماركة فيرنا من منطقة لاظوغلى، بالسيدة زينب، وتوجهت صحبة قائد السيارة لمبنى الخبراء بالعباسية، وأنتظر قائد السيارة لحين إنهائها بعض الإجراءات ثم توجهت صحبته للمنطقة سكنها، وأثناء سيرهما بطريق صلاح سالم فوجئت بتوقف قائد السيارة علي جانب الطريق وهددها بسلاح ناري كان بحوزته واستولى منها على مبلغ 1300 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 خاتم , أسورة ) كرها عنها وأجبرها على الترجل من السيارة ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحريات وفحص خط السير تبين صحة الواقعة، وحدوثها بنطاق دائرة قسم شرطة الخليفة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام "د ط 4683" ماركة هيونداى فيرنا، مقيده بإسم "خالد أ ح" 35 سنة، موظف، وبسؤاله قرر بأن السيارة كانت فى حيازة "عبده م ع" 38 سنة، سائق، وقت إرتكاب الواقعة.

كما تم بإرشاده ضبط السيارة وعثر بداخلها علي طبنجة صوت ماركة فاناس ماجنم تركي الصنع، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وتبين أنه "عبده م ع" أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بإستخدام الطبنجة الصوت المعثور عليها داخل السيارة المستخدمة فى إرتكاب الحادث، و تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه وكذا المشغولات الذهبية المستولي عليها طرف عميله "سيئ السمعة" صاحب محل مصوغات ذهبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.