سفير مصر بأنجولا يبحث مع رجال أعمال أنجوليين فرص استثمارات مصرية فى لواندا

سفير مصر بأنجولا يبحث مع رجال أعمال أنجوليين فرص استثمارات مصرية فى لوانداالسبت، 10 مارس 2018 10:22 ص
جانب من الحلقة النقاشية فى أنجولا
كتب أحمد جمعة
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استضاف سفير مصر فى أنجولا خالد عبد الرحمن، أمس الجمعة، حلقة نقاشية مع مجموعة من رجال الأعمال الأنجوليين والأجانب ممثلى شركات أنجولية ترغب وتبحث عن فرص إقامة مشروعات استثمارية فى مجال التعدين والزراعة وتمويل المشروعات وصيد الأسماك والمستلزمات الطبية والمقاولات مع الشركات المصرية.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستكشاف فرص دخول الشركات المصرية للسوق الأنجولى لتنفيذ مشروعات فى مجال البنية الأساسية وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما أعربت بعض الشركات عن رغبتها فى الدخول إلى السوق المصرى خاصة مشروعات البنية الأساسية فى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس حيث تم عرض أفلام قصيرة عن أهم المشروعات القومية التى تنفذ فى مصر وخبرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات بمجال البنية التحتية.
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