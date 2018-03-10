video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بأنجولا يبحث مع رجال أعمال أنجوليين فرص استثمارات مصرية فى لواندا

السبت، 10 مارس 2018 10:22 ص
سفير مصر بأنجولا يبحث مع رجال أعمال أنجوليين فرص استثمارات مصرية فى لواندا جانب من الحلقة النقاشية فى أنجولا





كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

استضاف سفير مصر فى أنجولا خالد عبد الرحمن، أمس الجمعة، حلقة نقاشية مع مجموعة من رجال الأعمال الأنجوليين والأجانب ممثلى شركات أنجولية ترغب وتبحث عن فرص إقامة مشروعات استثمارية فى مجال التعدين والزراعة وتمويل المشروعات وصيد الأسماك والمستلزمات الطبية والمقاولات مع الشركات المصرية.
 
 
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستكشاف فرص دخول الشركات المصرية للسوق الأنجولى لتنفيذ مشروعات فى مجال البنية الأساسية وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. 
 
 
كما أعربت بعض الشركات عن رغبتها فى الدخول إلى السوق المصرى خاصة مشروعات البنية الأساسية فى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس حيث تم عرض أفلام قصيرة عن أهم المشروعات القومية التى تنفذ فى مصر وخبرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات بمجال البنية التحتية.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير أنجولا بالقاهرة: تحسن علاقات بلدينا منذ تولى السيسى القيادة (فيديو)

شكرى يلتقى مع وزير خارجية أنجولا على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية

مصر

اخبار مصر

سفير مصر فى انجولا

اخبار أنجولا

استثمار




لا تفوتك
"التعليم" تستأنف تدريبات الترقى للمعلمين على بنك المعرفة.. و60 ألف معلم مستهدف

"التعليم" تستأنف تدريبات الترقى للمعلمين على بنك المعرفة.. و60 ألف معلم مستهدف

مقتل مسلح و3 نساء فى احتجاز رهائن داخل دار المحاربين بكاليفورنيا

مقتل مسلح و3 نساء فى احتجاز رهائن داخل دار المحاربين بكاليفورنيا

بشرى للمواطنين.. طرح شقق العاصمة الإدارية والعلمين للحجز خلال شهرين.. الإسكان: جار تسعير الوحدات ووضع أكثر من نظام للسداد والحجز.. وتؤكد: وحدات العاصمة الجديدة من 130 لـ180 مترًا.. وتشطيبات العلمين تخطت الـ90%

بشرى للمواطنين.. طرح شقق العاصمة الإدارية والعلمين للحجز خلال شهرين.. الإسكان: جار تسعير الوحدات ووضع أكثر من نظام للسداد والحجز.. وتؤكد: وحدات العاصمة الجديدة من 130 لـ180 مترًا.. وتشطيبات العلمين تخطت الـ90%

الرياضة المصرية اليوم.. مجلس الأهلى يناقش تداعيات أحداث شغب مباراة مونانا.. البدرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى.. الاجتماع الأول لرابطة الأندية بالجبلاية.. وطائرة الأحمر فى مواجهة بطل الكاميرون ببطولة أفريقيا

الرياضة المصرية اليوم.. مجلس الأهلى يناقش تداعيات أحداث شغب مباراة مونانا.. البدرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى.. الاجتماع الأول لرابطة الأندية بالجبلاية.. وطائرة الأحمر فى مواجهة بطل الكاميرون ببطولة أفريقيا

العناية بالأظافر من غير تكاليف.. 3عادات خاطئة تجنبيها لو هتهتمى بإيديكِى

العناية بالأظافر من غير تكاليف.. 3عادات خاطئة تجنبيها لو هتهتمى بإيديكِى

930 مليون دولار أمريكي إيرادات فيلم Black Panther

930 مليون دولار أمريكي إيرادات فيلم Black Panther

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة