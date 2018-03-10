سفير السودان لـ"خالد أبو بكر": كنت فى إجازة قصيرة ومصر بلدى الثانى







كتب محسن البديوى

قال عبد المحمود عبد الحليم، السفير السودانى بالقاهرة، أن استدعائه منذ شهر يناير الماضى للخرطوم، كان إجازة قصيرة، مؤكدا: "مصر بلدى الثانى، ومصر والسودان شعب واحد يعيش فى بلدين، ونحن أسرة واحدة".

وأضاف "عبد المحمود" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر فضائية "الحياة"، أن لقاء الرئيسين السيسى والبشير مؤخرًا، كان لقاءًا تاريخيًا، حيث تناول الكثير من الملفات، وتضمن الشفافية وعلاقات الدم، وكان من أهم مخرجاته تشكل لجنة رباعية من الخارجية وجهازى المخابرات للبدين لوضع خارطة طريق لتعزيز علاقات البلدين والشعبين، مستطردًا : "انعقاد اللجنة الرباعية سيساهم فى رفع مستوى التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، واللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة موجود فى بلده الثانى الآن الخرطوم".

وأكد أن العلاقات بين مصر والسودان علاقة أسرة واحدة، وهى تتفوق على أى خلافات سياسية، مستطردًا :"أثق كثيرًا فى مستوى العلاقات بين البلدين لتحقيق طموحات الشعبين، والقمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان فى أديس أبابا ستساهم فى حل أزمة سد النهضة".