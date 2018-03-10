سفارة مصر فى بلجراد تطرح آليات جديدة للتواصل القنصلى







كتب أحمد جمعة

شارك السفير عمرو الجويلى سفير جمهورية مصر العربية فى بلجراد، بأول اجتماع لسلسلة اللقاءات الدورية مع الجالية المصرية فى صربيا الأسبوع الأول من الأشهر الفردية لكل عام، استجابة لاقتراح أعضاء الجالية خلال حفل السفارة احتفالا بثورة 25 يناير بالتواصل المؤسسى المستدام مع السفارة.

وأبرز سفير مصر فى بلجراد بكلمته الافتتاحية، حرص السفارة على الاستماع إلى اقتراحات أعضاء الجالية لتعزيز العلاقات الثنائية، باعتبارهم الأكثر دراية والأطول معيشة فى صربيا، داعيا الحضور للتركيز خلال الاجتماع على آفاق دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وصربيا.

من جانبهم عرض الحضور من أعضاء الجالية، الذين تنوعت تخصصاتهم من العاملين بقطاعات السياحة والطب والأعمال الحرة، لأفكارهم بشأن فرص زيادة الصادرات المصرية للمنتجات التي تستوردها صربيا بشكل كبير خاصة المنتجات الزراعية والغذائية منها الخضروات (البطاطس- البصل- الطماطم)، الفواكه (البرتقال- الفراولة ) البقوليات، الملح، الأقطان، بالإضافة إلى الجلود. كذلك، طرحوا إمكانية التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى والثروة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل فى بداية شهر مايو حول تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وصربيا، بالتركيز على مجال التعليم.

واغتنمت السفارة فرصة اللقاء بعرض قدمته المستشار رشا سليمان منسقة لجنة الانتخابات الرئاسية فى صربيا عن الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات خلال الفترة من 16 -18 مارس الجارى، ودعوة أعضاء الجالية المصرية –الذين يبلغ عددهم 60 مصريا مسجلا بالقسم القنصلى- فى مختلف أنحاء صربيا لممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات، داعية جميع المصريين الذين لم يسبق لهم التسجيل للقيام بذلك فى أقرب وقت.

وعرضت القنصل إيمان غتورى، أنها تواصلت مع سلطات دولة الاعتماد لتسهيل قيام المصريين المسجلين فى صربيا بالتصويت فى الانتخابات بمقر السفارة، وتوفير التأمين اللازم لذلك.

وفى ختام اللقاء، نوه السفير عمرو الجويلى إلى أنه تم إنشاء حساب جديد للسفارة على "تويتر" بنفس الاسم المخصص لصفحة السفارة على الفيسبوك، وهو "مصر فى صربيا" ليتم نشر جميع الأخبار ذات الصلة، لتسهيل التواصل معهم لإعلامهم بالأنشطة ذات الصلة، داعيا أعضاء الجالية إلى متابعة قنوات الإعلام الاجتماعى للسفارة باعتباره يوفر وسيطا تفاعليا للتواصل الدائم مع الجالية.

وفى سياق متصل، اجتمع السفير عمرو الجويلى مع "آكو يوفانوفيتش" مساعد وزير خارجية صربيا للشئون القنصلية حيث طالب بتسهيل عملية منح تأشيرات للمصريين لدخول صربيا، بالإضافة إلى بحث توسيع نطاق الاتفاقية الحالية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية لتشمل جوازات السفر الرسمية الأخرى.

وأشار سفير مصر فى بلجراد إلى أنه تلقى تأكيدا من السلطات الصربية، بأنه يتم إعفاء جوازات السفر المصرية العادية الحاملة لتأشيرة شنجن أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة من تأشيرة دخول لصربيا، وأنه سيتم بحث تدابير أخرى للإسراع من منح التأشيرة لتلك الجوازات.