سعر اليورو اليوم السبت 10-3-2018 فى مصر







رانيا فزاع

استقر سعر اليورو اليوم السبت 10-3-2018 على نفس سعر ختام التعاملات أول أمس بعد ارتفاع كبير شهده سعر العملة الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء الماضى بقيمة تراوحت بين 11 و 14 قرشا بمختلف البنوك ، ليسجل 21.70 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى.

وجاء سعر اليورو الأوروبى اليوم ، الذى يختلف من بنك لآخر ، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية ، كالتالى ..

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.82 جنيه للشراء

21.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.70 جنيه للشراء

21.96 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.69 جنيه للشراء

21.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.72 جنيه للشراء

21.97 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.72 جنيه للشراء

21.97 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.69 جنيه للشراء

21.95 جنيه للبيع