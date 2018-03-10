سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-3-2018 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-3-2018 واستقرار العملة السعوديةالسبت، 10 مارس 2018 03:07 م
الريال السعودى
رانيا فزاع
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سجلت العملة السعودية اليوم السبت 10-3-2018 استقرارا ملحوظا ثانى أيام العطلة الأسبوعية على نفس سعر نهاية تعاملات الأسبوع المصرفى أول أمس ، مسجلاً 4.67 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى اليوم ، والذى جاء كالتالى..
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.68 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.67 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.67 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.66 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.66 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.65 جنيه للشراء
4.69 جنيه للبيع
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