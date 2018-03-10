سعر الدولار اليوم السبت 10-3-2018 فى مصر







رانيا فزاع

استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-3-2018 ، على سعر ختام تعاملات أول أمس الخميس ، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 17.55 جنيه للشراء ، و17.65 جنيه للبيع.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى ، جاء سعر الدولار ، كالتالى:

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5669 جنيه للشراء

17.6665 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع