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السبت، 10 مارس 2018 03:47 م
خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم السبت 10-3-2018 فى مصر

السبت، 10 مارس 2018 01:46 م
سعر الدولار اليوم السبت 10-3-2018 فى مصر العملة الأمريكية الدولار





رانيا فزاع
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-3-2018 ، على سعر ختام تعاملات أول أمس الخميس ، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 17.55 جنيه للشراء ،  و17.65 جنيه للبيع.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى ، جاء سعر الدولار ، كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.5669 جنيه للشراء

17.6665 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.56  جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

 

 


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