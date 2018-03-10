سانا: بدء تهدئة جديدة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية







دمشق (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن بدء سريان فترة تهدئة جديدة فى الغوطة لإفساح المجال لخروج المدنيين الذين يحاصرهم تنظيم (جبهة فتح الشام) (النصرة سابقا) الإرهابى والمجموعات التابعة له ويتخذهم دروعا بشرية، وذلك بعد منعهم من المغادرة طيلة الأيام الماضية.

وأوضحت الوكالة أن سيارات الإسعاف وحافلات النقل تنتظر في مخيم الوافدين على طرف الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين الراغبين بمغادرة الغوطة، تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة فى الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

وأشارت "سانا" إلى أن عددا من المسلحين من الغوطة خرجوا أمس، حيث وصلوا إلى النقطة الأخيرة من ممر مخيم الوافدين على أطراف الغوطة، وكانت في انتظارهم حافلة لنقلهم خارج المنطقة.

وبحسب (الوكالة)، فإن التنظيمات الإرهابية جددت - أمس - استهدافها بالقذائف والرصاص المتفجر الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين من الغوطة خلال فترة التهدئة المعلنة لمنعهم من المغادرة للاستمرار في احتجازهم واتخاذهم كدروع بشرية، واعتدت بـ 64 قذيفة على الأحياء السكنية فى دمشق ومحيطها.