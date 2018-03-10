سامح شكرى يلتقى غدا رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بمقر الخارجية

سامح شكرى يلتقى غدا رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بمقر الخارجيةالسبت، 10 مارس 2018 08:55 م
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة يوم غد الأحد، مع الدكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
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