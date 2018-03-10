سامح شكرى يلتقى غدا رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بمقر الخارجية







كتب أحمد جمعة

يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة يوم غد الأحد، مع الدكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.