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سامح شكرى يلتقى غدا رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بمقر الخارجية

السبت، 10 مارس 2018 08:55 م
سامح شكرى يلتقى غدا رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بمقر الخارجية وزير الخارجية سامح شكرى





كتب أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة يوم غد الأحد، مع الدكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

 

 


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