زوج يقتل زوجته بماسورة حديدية لخلافات زوجية بينهما بالإسكندرية







اسكندرية أسماء على بدر

لقيت زوجة مصرعها اليوم بعد أن تعدى عليها زوجها بالضرب بآلة حادة بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة سيدى جابر ما يفيد بوفاة سيدة مسكنها بمنطقة كليوبترا.

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة بالطابق الخامس بالعقار، وتبين ووجود جثة ف. ع. ا 19 سنة ربة منزل مسجاة أعلى السرير حجرة نومها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح رضى بالرأس وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال زوجها ح. م. ش 38 ميكانيكى سيارات السابق اتهامه فى 14 قضية (مخدرات - سرقه - سلاح)، قال إنه قام أمس بالتعدى على زوجته بالضرب مستخدما قطعه حديدية (ماسورة مياه- تصادف تواجدها بالمسكن) لشكه فى سلوكها، مما أدى إلى حدوث إصابتها واليوم شعرت بحالة إعياء وتوفيت.

تم القبض عليه والتحفظ على الأداة المستخدمة وتحرير محضر بالواقعة وبإخطار النيابه العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف لفحصها.