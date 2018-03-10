زوج يقتل زوجته بماسورة حديدية لخلافات زوجية بينهما بالإسكندرية

زوج يقتل زوجته بماسورة حديدية لخلافات زوجية بينهما بالإسكندريةالسبت، 10 مارس 2018 03:57 م
جثه-ارشيفيه
اسكندرية أسماء على بدر
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لقيت زوجة مصرعها اليوم بعد أن تعدى عليها زوجها بالضرب بآلة حادة بسبب خلافات زوجية بينهما.
تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة سيدى جابر ما يفيد بوفاة سيدة مسكنها بمنطقة كليوبترا.
بالانتقال والفحص تبين أن الشقة بالطابق الخامس بالعقار، وتبين ووجود جثة ف. ع. ا 19 سنة ربة منزل مسجاة أعلى السرير حجرة نومها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح رضى بالرأس وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال زوجها ح. م. ش 38 ميكانيكى سيارات السابق اتهامه فى 14 قضية (مخدرات - سرقه - سلاح)، قال إنه قام أمس بالتعدى على زوجته بالضرب مستخدما قطعه حديدية (ماسورة مياه- تصادف تواجدها بالمسكن) لشكه فى سلوكها، مما أدى إلى حدوث إصابتها واليوم شعرت بحالة إعياء وتوفيت.
تم القبض عليه والتحفظ على الأداة المستخدمة وتحرير محضر بالواقعة وبإخطار النيابه العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف لفحصها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
وبسؤال زوجها ح. م. ش 38 ميكانيكى سيارات السابق اتهامه فى 14 قضية (مخدرات - سرقه - سلاح)
طب لما هو سوابق بالشكل دة أهلها كانوا فين لما جوزوها لة--هل تحروا عنة ولا كانوا عارفين والزواج دة تخليص حق والمصيبة السودة أن عمرة ضعف عمرها--التمس القبض على أهلها ومحاكمتهم محاكمة جنائية لبيعهم أبنتها لهذا السفاح والمحاجمة على اساس أنهم شركاء فى الجريمة لبيعهم القتيلة لة مع علمهم بأنة سوابق ارجو سرعة القبض عليهم واتخاذ اللازم ذنبها فى رقبتكم يا كلاب لا لا اسف جدا للكلاب او اى حيوانات لان الحيوانات عندهم رحمة عنكم لا أجد وصفا لكم روحوا الهم لا يكسبكم جميعا لا دنيا ولا اخرة شياطين ولا شياطين
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بواسطة:
عصام عبد القادر
الاب هو القاتل
الاب هو القاتل من يسلم بنته التي لم تتعدي 19 عام إلي مسجل خطر لديه 14 قضية يكون هو من قتل ابنته ولعنة الله علي الظالمين
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بواسطة:
الأسكندراني
(( كفاااااااااكم )) !!!!!
...و...و......أقسم بالله العظيم بأن هذه الأخبار تهدني هدا ...ماذا حدث لنا ....أيه اللي جرى لنا ...لاحول ولاقوة الا بالله ...سترك وعفوك ورضاك ....اللهم أكشف عنا الضر ..ف ...ليس لها من دون الله كاشفه .
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بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
يا استاذ عصام بعد تحياتى--هذة ليست اول واقعة هناك الألاف من القضايا المشابهة لذلك وهى دى الكارثة
وعادة ما تنتهى كل واقعة بمأساة من جرجرة فى المحاكم وضرب واهانة وعاهات واحيانا حرق وتشوية وجوة وفى اقصى المراحل تصل للقتل والتقطيع --ومن الطرفين--وتعبنا واللة يا استاذ عصام فى أسداء النصائح للعديد من الحالات وللعامة ايضا ولكن لا حياة لمن تنادى وكأن الاطراف كلها تعشق البهدلة والمتاعب والفضايح والاهالى لا يهمهم الا البيع وبأرخص تمن--والله العظيم تعبنا ومش عارف بالظبط عليهم وعلى من دفع بهم الى التهلكة منين نجيب الصبر