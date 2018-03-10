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روسيا: مدنيون عجزوا عن الخروج من الغوطة خلال المهلة الإنسانية اليوم

السبت، 10 مارس 2018 11:31 م
روسيا: مدنيون عجزوا عن الخروج من الغوطة خلال المهلة الإنسانية اليوم الأوضاع فى الغوطة السورية





(أ ش أ)
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كشف المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن المدنيين عجزوا اليوم عن الخروج من الغوطة الشرقية خلال المهلة الإنسانية رغم تحقيق إيجابية فى المفاوضات مع زعماء الفصائل المسلحة هناك.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الجنرال يورى يفتوشينكو رئيس - مركز حميميم - لتنسيق المصلحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا قوله :" إن نحو 250 لاجئا رجعوا إلى ديارهم فى محافظات حمص ودمشق ودير الزور خلال الساعات الـ24 الماضية"، لافتا إلى أن الأطباء الروس قدموا المساعدة إلى 50 مواطنا سوريا بينهم 15 طفلا خلال الفترة المذكورة.

ورصد المركز اليوم انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل المسلحين فى محافظات حلب واللاذقية ودمشق، مشيرا إلى أن الوضع فى الغوطة الشرقية بريف دمشق لا يزال معقدا ويستمر القصف اليومى إلى الأحياء السكنية للعاصمة دمشق بنيران المدفعية.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن فى وقت سابق ارتفاع عدد قتلى الهجمات ضد المدنيين على الغوطة الشرقية المحاصرة ، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق إلى 1002 قتيل خلال 3 أسابيع من حملة القصف العنيف.

 


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