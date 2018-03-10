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روسيا: عودة قافلة المساعدات الدولية من الغوطة الشرقية

السبت، 10 مارس 2018 07:25 ص
روسيا: عودة قافلة المساعدات الدولية من الغوطة الشرقية مساعدات إنسانية _ صورة أرشيفية





موسكو أ ش أ
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أكد المتحدث باسم المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين، عودة قافلة المساعدات الإنسانية الدولية من الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى مخيم الوافدين بعد نجاح مهمتها فى إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال زولوتوخين، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس) الجمعة: "نجحت المهمة، نجح المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى تقديم ممر آمن للقافلة، والتى عادت بأمان إلى نقطة التفتيش فى منطقة مخيم الوافدين المأهولة بالسكان".

 


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قافلة المساعدات الدولية

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