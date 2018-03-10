رسالة للمرأة فى يومها.. اهتمى بإعداد الطعام الصحى لأطفالك لتجنب السكر







كتبت أمل علام

اختتم مساء اليوم بالقاهرة مؤتمر صعيد مصر للسكرى والذى عقد على مدار 3 أيام فى القاهرة بالتعاون مع المجموعة الآسيوية للسكر برئاسة الدكتور عادل السيد أستاذ الباطنة والسكر بطب سوهاج، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب من أفغانستان وباكستان والهند والسعودية والسودان وأعضاء الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر" IDF".



خلال الجلسة الختامية

ومن جانبه قالت الدكتورة لبنى التونى أستاذ ورئيس أمراض الباطنة والسكر بطب أسيوط،أن هناك ارتباط بين جمعية صعيد مصر للسكرى بالمجموعة الآسيوية لمرض السكر لتشابه الظروف الاجتماعية بيننا وبين شرق آسيا، وانتشار مرض السكر فى المنطقتين، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء أبحاث مشتركة بين المجموعتين لتذليل العقبات فى تشخيص وعلاج مرض السكر بين البالغين والأطفال وسكر الحمل .



الخبراء الاجانب

وقالت لبنى التونى، يعد هذا العام هو عام المرأة على مستوى العالم لتسليط الضوء على دور المرأة فى حماية أسرتها وحماية نفسها من التعرض لمرض السكرعن طريق إعداد الغذاء الصحى المناسب لجميع أفراد الأسرة وممارسة الرياضة للحد من الإصابة بالسمنة، والتى تعجل من حدوث السكر للأطفال والكبار، والفحص المستمر السنوى للكشف المبكر عن السكر فى مراحل حياتها المختلفة سواء فى فترة البلوغ أو أثناء الحمل أو بعد انقطاع الطمث.



الدكتورة ايناس شلتوت استاذ السكر واحد الخبراء الاجانب

من جانبه قال الدكتور مصباح سيد كامل سكرتير جمعية صعيد مصر للسكرى، بدأنا بعدد كبير من الأطباء وبـ 22 ساعة علمية و84 محاضر و16 رئيس جلسة، حيث تم عقد ورش عمل عن الغدد الصماء والقدم السكرى وسكر الحمل

وأضاف الدكتور خالد الحديدى رئيس قسم الباطنة بطب بنى سويف، أنه تم التعاون مع المجموعة الأسيوية للسكر بإنشاء تحالف لمحاربة الأمراض غير المعدية، وتحدث الحضور عن فيتامين" د " والتحذير من تناول الجرعات بشكل عشوائى ،ولابد من أن يكون هناك ضوابط لتناوله.



احد الخبراء خلال المؤتمر

يذكر أن المؤتمر قام بتكريم عدد من الخبراء الأجانب والمصريين، ومنهم الدكتور عبد العزيز الحميدى رئيس الجمعية السعودية لرعاية مرضى السكر والدكتور سفيان خالد من السودان.