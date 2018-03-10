رسالة للمرأة فى يومها.. اهتمى بإعداد الطعام الصحى لأطفالك لتجنب السكر

رسالة للمرأة فى يومها.. اهتمى بإعداد الطعام الصحى لأطفالك لتجنب السكرالسبت، 10 مارس 2018 09:07 م
كتبت أمل علام
اختتم مساء اليوم بالقاهرة مؤتمر صعيد مصر للسكرى والذى عقد على مدار 3 أيام فى القاهرة بالتعاون مع المجموعة الآسيوية للسكر برئاسة الدكتور عادل السيد أستاذ الباطنة والسكر بطب سوهاج، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب من أفغانستان وباكستان والهند والسعودية والسودان وأعضاء الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر" IDF".
خلال الجلسة الختامية
الخبراء الاجانب
الدكتورة ايناس شلتوت استاذ السكر واحد الخبراء الاجانب
وأضاف الدكتور خالد الحديدى رئيس قسم الباطنة بطب بنى سويف، أنه تم التعاون مع المجموعة الأسيوية للسكر بإنشاء تحالف لمحاربة الأمراض غير المعدية، وتحدث الحضور عن فيتامين" د " والتحذير من تناول الجرعات بشكل عشوائى ،ولابد من أن يكون هناك ضوابط لتناوله.
احد الخبراء خلال المؤتمر
يذكر أن المؤتمر قام بتكريم عدد من الخبراء الأجانب والمصريين، ومنهم الدكتور عبد العزيز الحميدى رئيس الجمعية السعودية لرعاية مرضى السكر والدكتور سفيان خالد من السودان.
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