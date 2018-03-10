رئيس هيئة السكة الحديد يجتمع بمديرى المناطق على مستوى الشبكة

رئيس هيئة السكة الحديد يجتمع بمديرى المناطق على مستوى الشبكةالسبت، 10 مارس 2018 07:00 م
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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قال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أثناء الاجتماع الموسع الذى عقدة مساء اليوم السبت، مع رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق، بحضور نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، أن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ أكبر خطة مرور وتفتيش مفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.
كما أكد رئيس الهيئة على رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق ( المركزية - الوسطى - الجنوبية - وسط الدلتا - غرب الدلتا - شرق الدلتا ) بضرورة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة من طوائف التشغيل، بالإضافة إلى التدريب الميدانى فى مواقع العمل للتأكد من التزام العاملين بتنفيذ إجراءات السلامة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة المرور المفاجئ لرؤساء الإدارات المركزية، وأن يكون فعال ومؤثر ويتم تلافى جميع السلبيات بما يحقق الحفاظ الدائم على سلامة مسير القطارات، والتواجد الدائم على الخطوط لرؤساء الإدارات المركزية بدائرة كل منطقة للتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة للعاملين بأبراج التشغيل وملاحظى البلوكات ومسئولى الإشارات، وكذلك متابعة واكتشاف ما يتم من تجاوزات فى أعمال التشغيل والإشارات ومحاسبة المقصرين من العاملين والمستويات الإشرافية فى حالة عدم المتابعة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الغرض من خطة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة عمل مراجعة شاملة داخل البلوكات وأبراج التشغيل والمزلقانات والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة من الرقابة على التشغيل، ومراجعة خدمات القطارات والقاطرات للتأكد من تواجدهم واستكمال المهمات المصلحية المقررة وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى ومناظرة سركى التشغيل والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك وإثبات أى ملاحظات يتم اكتشافها والعمل على حلها.
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