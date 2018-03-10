ديلى ميل: بريطانى يواجه عقوبة 37 سنة سجنا فى قطر بسبب شيكات مرتجعة

ديلى ميل: بريطانى يواجه عقوبة 37 سنة سجنا فى قطر بسبب شيكات مرتجعةالسبت، 10 مارس 2018 06:39 م
جوناثان ناش وابنته
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ديلى ميل" إن رجل أعمال بريطانى حكم عليه بالسجن لمدة 37 عاما فى قطر بسبب شيك مرتجع أعرب عن خوفه من أنه ربما لن تسنح له فرصة مقابلة أسرته مرة أخرى. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جوناثان ناش يخشى موته خلف القضبان بعد الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية رغم جريمته البسيطة، على حد تعبير الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال البريطانى البالغ من العمر 48 عاما من هاى ويكومب فى باكينجهامشير، يرغب بشدة فى رؤية طفليه ووالدته العجوز، جينى ناش، غير إنه قال لصديق فى مكالمة هاتفية الأسبوع الماضى: "لست متأكداً من أننى سأخرج أبداً."
وأضاف، قائلا: "لقد تم تجاهل جميع دعواتى حتى الآن وقد توصلت إلى إدراك أننى قد أموت فى السجن أو أن أكون رجلاً مسنًا للغاية إذا غادرت هذا المكان".
وأوضحت الصحيفة أن ناش محتجز فى السجن المركزى فى العاصمة القطرية منذ ثلاثة أعوام.
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