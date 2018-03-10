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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10/3/2018 بمحافظات مصر

السبت، 10 مارس 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10/3/2018 بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح من المتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 15 24
وسط الدلتا 14 23
الإسكندرية 13 21
بلطيم 14 21
مطروح 14 21
السلوم 10 21
سيوة 13 25
بورسعيد 15 22
دمياط 15 22
العريش 12 22
رفح 11 21
الإسماعيلية 12 24
السويس 14 25
رأس سدر 15 25
نخل 08 23
نويبع 16 28
طابا 13 25
كاترين 10 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 28
مرسى علم 12 29
الفيوم 15 26
بنى سويف 14 26
المنيا 13 27
أسيوط 14 29
سوهاج 16 29
قنا 17 31
الأقصر 16 34
أسوان 21 35
أبوسمبل 17 35
الوادى الجديد 19 33
شلاتين 20 32
ابو رماد 21 31
راس حدربة 22 30
حلايب 23 28
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 22 38
المدينة 18 34
الرياض 19 34
المنامة 21 30
أبوظبى 22 33
الدوحة 22 31
الكويت 17 30
دمشق 03 18
بيروت 14 19
عمان 06 17
القدس 07 16
غزة 12 20
بغداد 12 24
مسقط 23 29
صنعاء 06 26
الخرطوم 22 40
طرابلس 16 24
تونس 15 23
الجزائر 14 24 
الرباط 12 20
نواكشوط 21 36
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
أنقرة 04 14 
اسطنبول 07 14
اسلام اباد 13 28
نيودلهى 16 32
جاكرتا 24 30
بكين 02- 12
كوالامبور 23 34
طوكيو 05 13
أثينا 09 18
روما 10 17
باريس 09 16
مدريد 09 11
برلين 04 08
لندن 07 12
مونتريال 03- 03
موسكو 10- 06-
نيويورك 02- 05
واشنطن 01- 10

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