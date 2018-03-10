حواجز حديدية فى محيط إغلاق كوبرى أكتوبر باتجاه وسط البلد منعا للزحام







كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر عند مطلع ومنزل عبد الخالق ثروت لإصلاح فواصل معدنية بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح الإصلاحات فى الاتجاه من مناطق الجيزة حتى وسط المدينة لمنع ظهور كثافات مرورية و زحامات بمحيط الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور كثافات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة

وتستمر تلك الأعمال حتى 6 صباح اليوم السبت و يتم إجرائها فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات، وتنشر الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة كافة الأحجام المرورية وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال مع استخدام كافه المساعدات الفنية من أقماع وإضاءة كافية، بالإضافة الى جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.