حملة إعلانية ضخمة لحشد التصويت.. ونقل المواطنين مجاناً لمقار الاقتراع







كتب هانى الحوتى

يواصل رجال الأعمال المصريين، حشد المواطنين للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تنظيم حملة إعلانية ضخمة بوسائل الإعلام المختلفة لتحفيز المشاركة بالانتخابات، كما تعتزم توفير أتوبيسات لنقل المواطنين لمقارع الاقتراع مجاناً، مع منح العاملين فرصة للتصويت من خلال تخفيض ساعات العمل.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 من مارس المقبل، ويتنافس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وذلك بعد أن حصل المرشح الأول على 161 ألفا و707 تأييدات من المواطنين و549 تزكية من أعضاء البرلمان، بينما حصل الثانى على 20 تزكية من أعضاء البرلمان.

وأعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عزم الاتحاد بث حملة إعلانية بالقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة من 4 مارس حتى 23 مارس المقبل بتكلفة نصف مليون جنيه لحشد المواطنين للتصويت بالانتخابات الرئاسية، موضحا أنه تم إعداد 3 إعلانات مختلفة سيتم بثها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خميس، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الاتحاد سيقدم الدعم أيضا للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما سيحشد أعضاء الاتحاد العاملين بالمصانع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، ونقل المواطنين بأتوبيسات المصانع مجانا لمقار التصويت.

وسبق لاتحاد المستثمرين، عقد اجتماع استثنائى، لإعلان دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، ويقدم تقريراً لأهم ما تحقق من إنجازات، خلال السنوات الأربع الماضية، ويبحث سبل تحفيز المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق المهم، بما يسهم فى تقديم صورة مشرفة للعالم، ويرسم خارطة طريق لمصر لسنوات قادمة.

كما أعدت جمعيات مستثمرى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، أكبر جمعيتين من حيث عدد المستثمرين والمصانع العاملة بالمنطقة الصناعية، مؤتمرات حاشدة بحضور رجال أعمال ونواب وعمال.

ووقع عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين، على استمارة حملة "علشان تبنيها" لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية، وكان من بين الموقعين كلا من محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد فرج عامر عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، محمد حامد شريف، محمد الهوارى، محمد حلمى، محمد المنوفى، يسرى قطب، أشرف عبد الغنى، وليد هلال، سعيد أحمد، محمد سعد الدين، حمدى سليمان، محمد الصالحى، أيمن رضا، كامل على سعيد، أشرف محمد حامد شريف، أيمن محمد حامد شريف، كريم محمد الهوارى، ناصر بيان، هانى كامل.

ومن جانبه قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية كثفت من فعاليات دعم الرئيس السيسى قبل الانتخابات الرئاسية، إذ خصصت سيارات تجوب مدينة العاشر لدعوة المواطنين للتصويت، وتوفير أتوبيسات المصانع لنقل المواطنين مجاناً لمقار الاقتراع بالإضافة إلى التواصل مع مديرى الموارد البشرية بالمصانع لتخفيض ساعات العمل للعمال للمشاركة بالانتخابات، فضلا عن التنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات لتخصيص لجان للوافدين.