حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل عجوز داخل شقتها بمنطقة إمبابة

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل عجوز داخل شقتها بمنطقة إمبابةالسبت، 10 مارس 2018 01:45 م
جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة قسم إمبابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة عجوزة داخل شقتها بدائرة القسم.
تحقيقات النيابة الأولية، كشفت أن المتهم استغل إقامة المجنى عليها بمفردها داخل شقتها وحاول سرقتها، ويوم الواقعة راقب المنزل وانتظر حتى تسود حالة الهدوء بالمنطقة التى تسكن بها المجنى عليها، فتسلل إلى شقتها، إلا أنها شعرت به، فاضطر لكتم أنفاسها، والتخلص منها خشية افتضاح أمره، واستولى على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، ولاذ بالفرار.
وأشارت التحقيقات إلى أن قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، بعد انبعاث رائحة كريهة من شقتها، وانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها "عجوز" صاحبة الشقة تقيم بمفردها، وتمكنت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.
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