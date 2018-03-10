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حبس عاطلين قتلا طالبا بمصر الجديدة حاول شراء "لاب توب" عبر تطبيق إلكترونى

السبت، 10 مارس 2018 01:19 م
حبس عاطلين قتلا طالبا بمصر الجديدة حاول شراء "لاب توب" عبر تطبيق إلكترونى المجنى عليه





كتب عبد الله محمود- عامر مصطفى
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أمر أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، حبس متهمين بقتل طالب فى مصر الجديدة، بعدما استدرجاه بزعم حيازتهما جهاز "لاب توب" يريد شراءه منهما بعدما تعرف عليهما عبر تطبيق للتسويق الإلكترونى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بأنهما يمران بأزمة مالية صعبة، نظرا لكونهما عاطلين، فضلا عن تعاطيهما مخدر الحشيش، وعدم توفر النقود معهما لشرائه، واتفقا سويا على اصطياد أحد الأشخاص وسرقته، وليس قتله من أحد البرامج الموجودة على الإنترنت، وفكرا فى الاشتراك ببرنامج بيع وشراء، والذى يكون رواده من أصحاب الأموال وليسوا فقراء، وتمتلئ محافظهم بالآلاف وليست الجنيهات أو المئات، واشتركا بالفعل فى تطبيق أوليكس، وبدأوا فى الدخول عليه وإيهام الأشخاص بأن لديهما لاب توب مستعمل وبسعر بسيط، إلا أنهما لم يجدا غايتهما ولم يكلمهما أحد.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المجنى عليه يدعى "محمد" طالب هندسة، كان يبحث عن جهاز كمبيوتر بسعر رخيص، وتعرف على شخصين أوهماه بأن لديهما ما يبحث عنه، وبتوجهه إليهما فى المكان المتفق عليه، استوقفاه وسرقا ما معه بالإكراه، ثم طعناه بالأسلحة البيضاء، قبل أن يلقى القبض عليهما.


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