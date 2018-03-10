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حالة الطقس اليوم السبت 10/3/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 10 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 10/3/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة انخفاضها، ليسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن 

نهارًا: تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا فى المناطق الجبلية مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويكون لطيفًا فى الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفى خليج العقبة تكون الرياح شمالية نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف بارتفاع يصل إلى (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 21 درجة مئوية.

 

ليلًا: تسود أجواء باردة ورطبة فى عموم المناطق، وبشكل لافت فى جبال الشراه والسهول، ويحتمل تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة فى أجزاء من السهول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تتراجع سرعتها تدريجياً أثناء الليل.

 

الطقس فى فلسطين

 


لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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