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جمعية إعداد القادة بمصر للطيران تنظم مؤتمرا لدعم السيسي وتكرم أسر الشهداء

السبت، 10 مارس 2018 08:29 م
جمعية إعداد القادة بمصر للطيران تنظم مؤتمرا لدعم السيسي وتكرم أسر الشهداء مؤتمر جميعة اعداد القادة بالشرقية





كتب - فتحية الديب
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نظمت جمعية أعداد القادة بمصر للطيران، برئاسة أيمن حسين عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتنسيق مع حملة كلنا معاك من أجل مصر، مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر نادى هليوبولس بمدينة الشروق.

 

وذلك بحضور كل من "أحمد الشاهين" رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء شبل عبد الجواد، رئيس وحدات مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية، والإعلامية هبة رشوان، بالتليفزيون المصرى، والحائزة على جائزة أفضل إعلامية بالوطن العربى لعام 2017، والدكتور رشا عبده الخبير الإقتصادى، والشيخ عبد العزيز النجار، والدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء سيناء، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونصر السالمونى رئيس الاتحاد الدولى للثقافة العربية، والدكتور يسرى الكاشف، رئيس الجالية المصرية بهولندا، والدكتورة منى يحى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم، ونسرين رمزى المستشار الإعلامى بالإتحاد الدولى للصحافة العربية، ومحمد الشربينى أمين اتحاد طلاب جامعة الزقازيق سابقا.

 

وخلال اللقاء تحدث الحضور عن خطورة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، وتتطلب تكاتف كافة أبناء الشعب المصرى، مع جيشه العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الراجل الأنسب للمرحلة، لما قام به من إنجازات مملومسة على أرض الواقع، وإحساس المواطنين بالأمن والأمان، فضلا عن المشروعات القومية العملاقة التى قامت فى عده على مدار الأربع سنوات الماضية.

 

وخلال المؤتمر، تم تكريم عدد من أسر الشهداء من بينهم أسرة الشهيد العميد وائل عماد، رئيس مباحث مديرية الوادى الجديد، وأسرة العقيد أركان حرب هانى سليمان، وأسرة المقدم الشهيد محمد خالد السحيلى، رئيس مباحث قسم ثالث العريش، وأسرة الشهيد النقيب محمود منير، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء، وأسرة جندى مقاتل يوسف محمد عوض، أحد أبناء مدينة القرين.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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