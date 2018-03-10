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جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى لأجهزة بلاى استيشن وزيت شيش إلكترونية

السبت، 10 مارس 2018 08:58 م
جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى لأجهزة بلاى استيشن وزيت شيش إلكترونية الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك





كتب - أحمد يعقوب
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تمكنت إدارة جمرك سفاجا برئاسة محمد جمال حسين مدير الجمرك بالإشتراك مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية بالقاهرة برئاسة جاد توفيق من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من أجهزة البلاى استيشن وزيت الشيش الإلكترونية وبضائع أخرى بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية 

 

وبحسب بيان عن الإدارة العامة للجمارك، فأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى إشتبه الأستاذ حمادة العمدة مدير إدارة الإستخبارات الجمركية فى مشمول البوليصة رقم 40 شهادة جمركية أمتعة شخصية رقم 2117 لسنة 2018 وتم تكليف الأستاذ جورج جوزيف مفتش الاستخبارات الجمركيه والأستاذ محمد مصطفى مأمور الحركه بمعاينة المشمول حيث تبين إخفاء 40 جهاز بلاى إستيشن داخل مشمول الطرود والأمتعة الشخصية

 

واضاف البيان أنه فى المحاولات الثلاثة الأخرى وبتفتيش رسائل الأمتعة الشخصية الخاصة براكبين وسائق تريللا تم ضبط 110 عبوة زيت للشيشة الإلكترونية و280 فلاشة 32 جيجا وشاشتى LED مخفاة داخل الأغراض الشخصية الخاصة بهم وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 115 ألف جنيه.

 

وأضاف البيان أنه عمليه الضبط قام بها كلا من عصام محمد وناصر فارس وأحمد شاكر مأمورى الجمارك تحت إشراف عطيه عبد المجيد ومحمد عبدالمنعم مشرفى تفتيش الركاب وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركىز


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