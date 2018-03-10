جامعة المنوفية تستضيف غدا وفد هيئة "فولبرايت" للمنح الدراسية







المنوفية - محمود شاكر

أصدرت جامعة المنوفية، بيانا اليوم السبت، أكدت خلاله أنها ستستضيف غدًا الأحد فى العاشرة صباحا، وفد هيئة فولبرايت للمنح الدراسية بقاعة المؤتمرات بالادارة العامة للجامعة.

وأكدت الجامعة فى بيانها أن الوفد سيلتقى بالباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا للتعرف على المنح الدراسية المتخلفة وشروط الالتحاق فيها .

وأضاف البيان، أن الجامعة تتمنى للباحثين التوفيق ورفع اسمها عالميا بمجال البحث العلمى، وحصول طلابها على أعلى المراكز العلمية.