video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية تستضيف غدا وفد هيئة "فولبرايت" للمنح الدراسية

السبت، 10 مارس 2018 05:25 م
جامعة المنوفية تستضيف غدا وفد هيئة "فولبرايت" للمنح الدراسية جامعة المنوفية -أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصدرت جامعة المنوفية، بيانا اليوم السبت، أكدت خلاله أنها ستستضيف غدًا الأحد فى العاشرة صباحا، وفد هيئة فولبرايت للمنح الدراسية بقاعة المؤتمرات بالادارة العامة للجامعة.
 
وأكدت الجامعة فى بيانها أن الوفد سيلتقى بالباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا للتعرف على المنح الدراسية المتخلفة وشروط الالتحاق فيها .
 
وأضاف البيان، أن الجامعة تتمنى للباحثين التوفيق ورفع اسمها عالميا بمجال البحث العلمى، وحصول طلابها على أعلى المراكز العلمية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة السادات تنظم اليوم ندوة عن "الكتابة للطفل ومواجهة الفكر المتطرف" .

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

منح دراسي

هيئة التدريس




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة