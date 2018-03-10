جامعة المنصورة تنظم مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين







الدقهلية شريف الديب

تنظم إدارة الوافدين بجامعة المنصورة مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين بعنوان: "مصر تتحدى الإرهاب".

تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وتنظيم الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

وتحرص الجامعة على تنظيم المهرجان لتعريف الطلاب الوافدين بالثقافات المختلفة للشعوب من مختلف دول العالم، وكذلك العمل على مزج الثقافات للشعوب العربية والأفريقية والأسيوية فى رسالة سلام ومحبة للعالم لثبت جامعة المنصورة أن مصر هى قلب العالم النابض بالمحبة والسلام وأنها تتحدى الإرهاب.

الجدير بالذكر أن الجامعة يدرس ٥ آلاف طالب وافد من جنسيات مختلفة وسيتم تنظيم المهرجام بحضور 14 سفيرا وملحقا ثقافيا من مختلف الدول.