video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تنظم مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين

السبت، 10 مارس 2018 12:07 ص
جامعة المنصورة تنظم مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين جامعة المنصورة





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تنظم إدارة الوافدين بجامعة المنصورة مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين بعنوان: "مصر تتحدى الإرهاب". 
تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وتنظيم الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين. 
 
وتحرص الجامعة على تنظيم المهرجان لتعريف الطلاب الوافدين بالثقافات المختلفة للشعوب من مختلف دول العالم، وكذلك العمل على مزج الثقافات للشعوب العربية والأفريقية والأسيوية فى رسالة سلام ومحبة للعالم لثبت جامعة المنصورة أن مصر هى قلب العالم النابض بالمحبة والسلام وأنها تتحدى الإرهاب.
 
الجدير بالذكر أن الجامعة يدرس ٥ آلاف طالب وافد من جنسيات مختلفة وسيتم تنظيم المهرجام بحضور 14 سفيرا وملحقا ثقافيا من مختلف الدول. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

15 صورة.. شاهد احتفال متحف ملوى باليوم العالمى للمتحف

المتحف المصرى الكبير يستقبل عمود الملك مرنبتاح لعرضه فى البهو الكبير.. غدا

مصر تتحدى الارهاب

الوافدين

جامعه المنصورة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
خالد صلاح لأسامة كمال: أدعو لمؤتمر إعادة الإعلام لأصله لوضع خارطة طريق جديدة

خالد صلاح لأسامة كمال: أدعو لمؤتمر إعادة الإعلام لأصله لوضع خارطة طريق جديدة

خيرى رمضان يعود لتقديم "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى غدا

خيرى رمضان يعود لتقديم "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى غدا

6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"

6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"

"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب

"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب

جوجل تطلق تحديث جديد لحزمة G Suite الخاصة بها

جوجل تطلق تحديث جديد لحزمة G Suite الخاصة بها

استخدم الطب بديل للحماية من الانيميا بالسبانخ والتفاح

استخدم الطب بديل للحماية من الانيميا بالسبانخ والتفاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة