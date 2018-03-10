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جامعة السادات تنظم اليوم ندوة عن "الكتابة للطفل ومواجهة الفكر المتطرف" .

السبت، 10 مارس 2018 05:00 ص
جامعة السادات تنظم اليوم ندوة عن "الكتابة للطفل ومواجهة الفكر المتطرف" . جامعه السادات





المنوفية _ محمد فتحى
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تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية،اليوم السبت ندوة فكرية لطالباتها بعنوان "الكتابة للطفل ومواجهة الفكر المتطرف"  .
 
وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وبإشراف الدكتور أسامه قاعود عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات.
 
ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال والدكتور أشرف قادوس مدير مركز توثيق وبحوث أدب الطفل والدكتور ناصر السلاموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية.
 
ويدير الندوة الدكتور أحمد الشاهد مدرس الإعلام التربوي بالكلية ويقوم علي تنظيمها أعضاء هيئة التدريس والدكتورة إيمان حشاد والدكتورة إيمان البرقي، والدكتورة ضحى أمين حواش والهيئة المعاونة بالكلية.
 
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة تقوم بها الكلية بصفة دورية لتوعية الطالبات بالإنتماء ودحض الفكر المتطرف.
 
 
 
 

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