تيلرسون يلغى جدول أعماله فى ثانى يوم من زيارته لكينيا

تيلرسون يلغى جدول أعماله فى ثانى يوم من زيارته لكينياالسبت، 10 مارس 2018 08:12 ص
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى
رويترز
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ألغى جدول أعماله، اليوم السبت، فى ثانى يوم من زيارته لكينيا لأنه "يشعر بأنه ليس بخير".
وقال المتحدث ستيف جولدشتاين "وزير الخارجية لا يشعر أنه بخير بعد أيام عمل طويلة على قضايا كبرى مثل كوريا الشمالية. وقد ألغى أنشطة اليوم".
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