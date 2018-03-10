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تيلرسون يلغى جدول أعماله فى ثانى يوم من زيارته لكينيا

السبت، 10 مارس 2018 08:12 ص
تيلرسون يلغى جدول أعماله فى ثانى يوم من زيارته لكينيا ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى





رويترز
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ألغى جدول أعماله، اليوم السبت، فى ثانى يوم من زيارته لكينيا لأنه "يشعر بأنه ليس بخير".

وقال المتحدث ستيف جولدشتاين "وزير الخارجية لا يشعر أنه بخير بعد أيام عمل طويلة على قضايا كبرى مثل كوريا الشمالية. وقد ألغى أنشطة اليوم".

 

 

 


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