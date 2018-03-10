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السبت، 10 مارس 2018 10:47 م
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تمركز 10 سيارات إطفاء وإسعاف بمحيط العقار منهار بمنطقة السيدة زينب (صور)

السبت، 10 مارس 2018 07:45 م
تمركز 10 سيارات إطفاء وإسعاف بمحيط العقار منهار بمنطقة السيدة زينب (صور) انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب





كتب عبد الرحمن سيد - تصوير محمود فخرى
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تتمركز 6 سيارات إنقاذ وإطفاء و4 سيارات اسعاف بمحيط عقار مكون من 3 طوابق انهار بمنطقة السيدة زينب ويتم إجراء عمليات البحث عن أى أشخاص بواسطة أجهزة ومعدات فيما سيتم نقل أى شخص يتم العثور عليه إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبدالظاهر مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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