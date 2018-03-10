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تمديد ولاية المسئول عن عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة

السبت، 10 مارس 2018 06:08 ص
تمديد ولاية المسئول عن عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة قوات الأمم المتحدة





الامم المتحدة (أ ف ب)
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قال مسئول بالأمم المتحدة، الجمعة، أن الفرنسى جان بيار لاكروا، المسؤول عن عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية سيبقى بمنصبه حتى العام 2020.

واضاف المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته ان ولاية الدبلوماسى الفرنسى السابق (57 عاما) الذى عينه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لمدة عام فى فبراير 2017 "قد تم تمديدها حتى العام 2020".

يشغل لاكروا منصب الامين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات السلام وهو مسؤول حاليا عن زهاء 106 الاف عسكرى وشرطى ومدنى يتحدرون من 124 دولة ويشاركون ب 15 عملية سلام فى انحاء العالم كافة.

منذ نهاية 2017، بدأت الأمم المتحدة تعديل طريقة عمل عناصرها، تمهيدا لجعلهم اكثر كفاءة. وقد سميت الاستراتيجية الجديدة التى ستطبق تدريجا فى الأشهر المقبلة، "استراتيجية الحماية عبر التخطيط" وهى تقضى بتأمين عناصر يتمتعون بمزيد من القدرة على الحركة لمواجهة التهديد بمزيد من السرعة.

لذلك ستطور الأمم المتحدة وسائل الاستخبارات لعسكرييها ميدانيا، وتجهيزهم ايضا تجهيزا افضل، من خلال تزويدهم وسائل جوية، كما قال دبلوماسيون طلبوا التكتم على هوياتهم.

 


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