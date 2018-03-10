تفاصيل المشروعات التى جرى تنفيذها بمحافظة المنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا ، أن قطاع الاستثمار انتعش كثيرا فى الفترة الأخيرة حيث تم طرح مصنع العسل الأسود بالمنيا للتشغيل بعد توقفه عن العمل لمدة 10 سنوات كاملة ، وبلغ عدد المشروعات التي تم تخصيصها 416 مشروع استثماري ، وقد تم تخصيص عدد 11 قطعة بمساحة 12 فدان تقريبا بالصحراوي الغربي بامتداد المحافظة ، من الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والمستردة خلال حملة إزالة التعديات من على اراضي املاك الدولة وتخصيصها لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ، كما صدر القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل ولاية مساحة 330 الف فدان بالصحراوي الغربي من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الي محافظة المنيا لاستغلالها بالمشروعات الاستثمارية وخدمة الشباب بالمحافظة.

وتم تسليم عقود تخصيص لـ 72 قطعة ارض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مساحة 276.5 ألف متر مربع وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والتعدينية ومواد البناء. وتبلغ استثماراتها التقديرية بنحو 880 مليون جنيه و توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل.