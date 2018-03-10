تعيين صديق عبدالسلام أمينا عاما لمجلس الجامعات الأهلية والخاصة

كتب وائل ربيعى

أصدر د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بتعيين صديق عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث السابق وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة المتفرغ بطب الإسكندرية أمينا عاما لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

يذكر أن صديق عبدالسلام قد أسهم فى تطوير برامج الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، وأشرف على أعداد استراتيجية البحث العلمى للجامعة، وأحدث طفرة فى التصنيف الدولى لبعض البرامج الدراسية، وله العديد من البحوث العلمية المنشورة دوليا، وحصل على تكريم العديد من الجهات الوطنية والدولية.

يأتى تعيينه خلفا للدكتور عزالدين أبوستيت الأمين العام السابق لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذى انتهت فترته،ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر والتقدير للدكتور أبوستيت على جهوده المثمرة فى تطوير العمل بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة الماضية، حيث كان نموذجا يحتذى فى خدمة الوطن خلال توليه المسئولية.

كما توجه قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والقيادات الجامعية الحكومية والخاصة ومديرو المراكز والمعاهد البحثية له بخالص الشكر والتقدير، متمنين له كل التوفيق والسداد.