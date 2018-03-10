تعيين امرأة للمرة الأولى فى منصب قائدة الشرطة الاتحادية فى كندا

تعيين امرأة للمرة الأولى فى منصب قائدة الشرطة الاتحادية فى كنداالسبت، 10 مارس 2018 12:03 ص
رئيس وزراء كندا
أ ف ب
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عين رئيس الوزراء الكندى جوستن ترودو الذى جعل من المساواة بين الجنسين أحدى أولوياته، الجمعة امرأة للمرة الأولى فى منصب قائدة الشرطة الاتحادية فى هذا البلد.
وأصبحت القومندان المكلفة تدريب المجندات الجديدات بريندا لوكي، مفوضة الدرك الملكى الكندى (الشرطة الاتحادية) بدلا من بوب بولسون.
وأكد ترودو فى ريجينا (غرب) أن المفوضة الجديدة ستتولى علاوة على المهام التقليدية للمنصب "أيضا القيام بدور كبير فى المصالحة مع السكان الأصليين والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
وتعهدت المفوضة "إعادة النظر" فى عمل الشرطة الاتحادية حتى أن اقتضى الأمر "الكشف عن المشاكل التى تحتاج حلا".
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