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السبت، 10 مارس 2018 10:47 م
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تعيين اللواء إيهاب طه مستشارا لرئيس شركة الميناء

السبت، 10 مارس 2018 07:30 م
تعيين اللواء إيهاب طه مستشارا لرئيس شركة الميناء مطار القاهرة





كتب أحمد حمادة
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قررت شركة ميناء القاهرة الجوى تعيين اللواء إيهاب طه مستشار لرئيس شركة الميناء لمبانى المطار الثلاثة وتم استخراج تصريح الدائرة الجمركية له، وقام بجولات مستمرة على أرض الواقع داخل مبانى المطار، واستقر أكثر داخل مبنى "3"، والذى يستوعب أكبر حركة تشغيل بالمطار، وتابع تسيير العمل على أرض الواقع.

 

كما تم تعيين المهندس أحمد حسنى مدير لمبنى الركاب رقم "2".

 

 
 

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